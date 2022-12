I Mondiali andranno avanti, Lionel Messi si ferma. Lo farà domenica 18 dicembre, al termine della finale del Campionato del Mondo tra Argentina e una tra Francia e Marocco. Nessuna indiscrezione, è la sua volontà, espressa chiaramente al termine della sfida con la Croazia. "Sì quella di domenica sarà la mia ultima partita ai Mondiali" ha detto in mixed zone La Pulga, anche se ormai di pulce non ha più nulla.per questo lo vivrà nella vip zone di uno stadio o davanti alla tv.E magari alla Coppa più desiderata.Per diventare immortale. Messi ha vinto tanto e tutto, ma diventare campione del Mondo conta più di tutto. Per questo sta provando a dare il suo contributo., dopo quelli nella fase a gironi contro Arabia Saudita e Messico, agli ottavi contro l'Australia, dove ha raggiunto Maradona e il sigillo su rigore contro l'Olanda. A 35 anni e 171 giorni è diventato il primo calciatore over 35 a raggiungere quota 5 sigilli in una singola edizione della Coppa del Mondo, un primato che nelle prossime due partite solo il centravanti del Milan Olivier Giroud può provare ad eguagliare (o migliorare). Il capitano dell’Albiceleste diventa anche il primo giocatore - dal 1966 ad oggi - a realizzare almeno un gol e un assist nella medesima partita, in almeno quattro gare del Mondiale.Record su record.che ne realizzò 10 in tre edizioni. Quello a Julian Alvarez è anche stato l’8° assist ai Mondiali della sua carriera (stessi assist di Diego Maradona):(miglior cannoniere dei Mondiali con 16 reti a cui ha aggiunto 3 assist) e da due grandi attaccanti come Gerd Muller e Ronaldo il Fenomeno.