La CONMEBOL non perdona Leo Messi. L'attaccante argentino del Barcellona è stato squalificato per tre mesi in nazionale e sanzionato con una multa di 50 mila dollari. Per le dure parole pronunciate contro la federazione calcistica sudamericana, accusata di "corruzione" durante la Copa America vinta quest'estate dai padroni di casa del Brasile. Messi dovrà così saltare le prossime tre amichevoli dell'Argentina con Cile, Messico e Germania in programma rispettivamente il 5 settembre, il 10 settembre e il 9 ottobre. L'AFA (federcalcio argentina) presenterà ricorso.