Lionel Messi può lasciare il Barcellona a fine stagione e mentre si rincorrono le voci sul suo futuro, da PSG e Manchester City fino all'MLS, spunta un possibile indizio sul futuro. Secondo quanto riferito dal Daily Mail infatti, la Pulce ha appena acquistato un appartamento da 8 milioni di euro per sé e per la famiglia a Miami: proprio nella città più iconica della Florida c'è l'Inter Miami, club di proprietà di David Beckham e tra i più interessati all'argentino.