Leo Messi non dice no a Neymar. L'attaccante argentino del Barcellona ha dichiarato al quotidiano spagnolo Marca: "Tutti noi vorremmo che tornasse qui, ci manca sia come calciatore che come uomo nello spogliatoio. Abbiamo passato molto tempo insieme e siamo rimasti amici. Tuttavia penso sia molto difficile che lasci Parigi, il PSG non lo farà andare via".

"Mi piacerebbe lavorare ancora pure con Pep Guardiola, uno dei migliori allenatori del mondo. Anche se so che sarà complicato".