Come John Belushi e Dan Aykroyd nel celebre film 'The Blues Brothers', Messi sta rimettendo insieme la vecchia banda. A Miami, dopo lo stesso Leo, Busquets e Alba, potrebbe sbarcare presto un ex Barcellona. Secondo El Pais infatti Luis Suarez è a un passo dal firmare per l'Inter Miami per il 2024.



FUTURO - L'uruguaiano sta impressionando al Gremio tanto che si è riguadagnato la convocazione in nazionale e i tifosi brasiliani stanno facendo pressione sul club affinché lo convincano a restare. Luis è capocannoniere della squadra, sesto nella classifica dei bomber del campionato e ha portato i suoi al quarto posto. Presto 37enne però il Pistolero è alla ricerca di nuove sfide e quella della Mls, con cotanti compagni, è ghiotta. Per lui, in Florida, dove hanno appena salutato Josef Martinez, è pronto un contratto a partire dal gennaio 2024 di un anno con opzione per un'altra stagione