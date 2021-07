La trattativa tra il Torino e il Crotone per Junior Messias si è trasformata ormai in una vera e prorpria telenovela: da diverse settimane, ormai, i due ds, Davide Vagnati e Beppe Ursino, stanno cercando di trovare un accordo per portare a termine l'affare ma c'è anche distanza tra i due club.



L'ultima offerta del Torino per il trequartista brasiliano si aggira intorno ai 7/8 milioni di euro e Vagnati ha lasciato intendere al Crotone di non essere intenzionato ad alzarla. Ora la palla passa al club calabrese che dovrà decidere se accettare o no la proposta del Toro.