IL TABELLINO

Nella città e contro la squadra con cui aveva lasciato la Champions sette anni fa, per entrare in un lungo periodo buio,. A quattro minuti dalla fine,. Vittoria meritata per il gioco, la personalità, l’energia che la squadra di Pioli ha messo in campo per 90 minuti. Sia all’andata che al ritorno, meglio, molto meglio il Milan dell’Atletico.: adesso la classifica, dopo i Reds già qualificati, mette il Porto a 5 punti, il Milan e l’Atletico a 4.. Essendo a pari dell’Atletico negli scontri diretti, conterebbe la differenza-reti generale che in questo momento vede il Porto a -5, l’Atletico a -3 e il Milan a -2. Per l’Europa League, invece, è... sufficiente battere il Liverpool. A 90' dalla fine questi sono i conti. Per quanto mostrato in questo girone,- Nel primo tempo, sul piano del gioco, più Milan che Atletico, ma non quanto bastava per arrivare all’intervallo in vantaggio. Quasi il 58 per cento di possesso palla, con quattro tentativi per i rossoneri (a due), ma senza nessun intervento significativo di Oblak, al contrario di Tatarusanu, autore di una prodezza dopo appena 3 minuti. Questa dell’Atletico è stata l’unica vera occasione in 45': Carrasco per De Paul, tiro dell’ex udinese e deviazione miracolosa del portiere rumeno. Il guardalinee ha poi alzato la bandierina per segnalare il fuorigioco, che in realtà non c’era: se quella palla fosse entrata, il Var avrebbe convalidato il gol.- Difesa a tre per Simeone, con Carrasco a spingere sulla sinistra e, inizialmente, con Marcos Llorente più guardingo sulla destra. Pur in mezzo a tanta densità madrilena, il Milan arrivava bene sulla trequarti, grazie al buon lavoro di Tonali, Kessie, Krunic, Saelemaekers e anche Brahim Diaz, di nuovo in buone condizioni fisiche, oltre alla spinta continua di Hernandez e del giovane Kalulu. Il problema era raggiungere Giroud, controllato bene da Savic e Gimenez, anche lui però faceva poco per farsi trovare nella posizione migliore. Il Milan ha provato con Diaz e Hernandez, ma le conclusioni non erano precise.- L’Atletico è riapparso in partita dopo una ventina di minuti, quando anche Marcos Llorente, pilotato dai lanci di De Paul, ha cominciato ad attaccare. Sembrava quasi che la squadra di Simeone stesse aspettando buon notizie da Liverpool contro il Porto. In quel caso, con una sconfitta dei portoghesi ad Anfield Road, pareggiando sia col Milan che col Porto, nell’ultima gara, l’Atletico avrebbe raggiunto la qualificazione grazie a una migliore differenza-reti generale. In ogni caso, davvero poco Atletico e praticamente assente Luis Suarez, su cui usciva sicuro e disinvolto Kjaer.- La notizia tanta attesa da Simeone (ma anche da Pioli) è arrivata al 7' del secondo tempo,. Anche a Madrid la partita si era un po’ più aperta, Saelemaekers da una parte e Lemar dall’altra erano riusciti a concludere in porta, per Oblak e Tatarusanu due parate impegnative.- Prima di metà ripresa, Simeone e soprattutto Pioli hanno cambiato tantissimo. Il Cholo, oltre a Renan Lodi, ha messo Correa in attacco perché davanti l’Atletico non stava combinando niente, fuori Lemar ed Hermoso. Nel Milan ne sono entrati quattro tutti insieme: Florenzi (per Kalulu), Messias (per Krunic), Bakayoko (per Tonali) e Ibrahimovic (per Giroud che è uscito per un problema muscolare).. Sei giocatori nuovi, mentre il Milan stava forzando i tempi, era più aggressivo degli spagnoli, mai proprio dentro la partita.- I nuovi del Milan hanno costruito la migliore occasione dal gol della ripresa: attacco a sinistra,. Simeone ha messo dentro anche Cunha (al posto del deludentissimo Suarez) e Vrsaljko (per De Paul), Pioli ha risposto con Bennacer che ha preso il posto e anche la posizione di Brahim Diaz. Mancava un quarto d’ora, l’Atletico era arrivato alla conclusione proprio con De Paul, ma era notevole la sua difficoltà a creare gioco. Il Milan spingeva sempre più, arrivavano punizioni ed angoli e per questo Simeone ha tolto Griezmann per puntare sui centimetri di Kondogbia.- Il Milan, al contrario, non aveva nessuna intenzione di mollare, aveva capito che l’Atletico era stordito e doveva approfittarne.. La squadra di Pioli ha insistito, mancavano 4' alla fine ma c’era ancora grande energia e un’incredibile lucidità in fondo a una vera battaglia. Altro attacco a sinistra, cross di Kessie (Savic non ha chiuso),. Spavento finale per l’occasione sciupata da Cunha, ma vittoria meritata per i rossoneri.Marcatori: 42’ st Messias (Mil)Assist: 42’ st Kessie (Mil)ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savić, Giménez, Hermoso (dal 19’ st Lodi) Llorente, Lemar (dal 19’st Correa) Koke, De Paul (dal 32’ st Vrsaljko)Carrasco; Suárez (dal 32’ st Cunha) Griezmann (dal 35’ st Kondogbia)A disp.: Lecomte; Lodi, González, Vrsaljko; Herrera, Kondogbia; Correa, Cunha. All.: Simeone.MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Kalulu (dal 19’st Florenzi) Kjær, Romagnoli, Hernández; Tonali (dal 19’ st Bakayoko) Kessie; Saelemaekers, Díaz (dal 32’ st Bennacer) Krunić (dal 19’ st Messias )Giroud (dal 20’st Ibrahimovic) A disp.: Desplanches, Mirante; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia; Bakayoko, Bennacer, Messias; Ibrahimović, Leão, Maldini. All.: Pioli.Ammoniti: 27’ pt Giroud (Mil), 22’st Bakayoko (Mil), 47’ st Hernandez (Mil)