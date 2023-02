Presente all'evento della Fondazione Milan per il ventennale, il centrocampista esterno rossonero Junior Messias ha parlato ai media presenti, tra cui Calciomercato.com:



“Sappiamo tutti quello che è il momento, le ultime tre vittorie sono state importanti ma dobbiamo ancora lavorare tanto. Il mio ruolo? Io faccio un po’ di tutto, sono abituato a sacrificarmi per la squadra. Cambia poco”.



CRISI FINITA – “Aspetterei la fine della stagione (ride, ndr). Dobbiamo stare attenti, è dietro l’angolo. L’obiettivo era vincere il campionato, ma il Napoli è da applausi e dobbiamo far loro i complimenti. Ora vogliamo centrare la Champions”.



IBRA – “La sua presenza è sempre importante, quando abbiamo bisogno lui e Maignan sono lì, anche quando sono infortunati”.



DA MILAN – “La gente magari è abituata a quelli che c’erano una volta, anche io mi sono innamorato di loro ma non ci sono più. Se sono da Milan lo giudica la gente, io mi sono messo a disposizione del mister e continuo a lavorare come ho sempre fatto”