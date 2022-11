Gerardo Martino, CT del Messico, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio Mondiale contro la Polonia: "Quando partecipi a un Mondiale devi affrontare sempre calciatori straordinari. La Polonia ne ha sicuramente uno, l'Argentina altri. Cerchiamo di giocare sempre allo stesso mondo, proponendo il nostro calcio. La prima sfida segna il corso del cammino e, per le caratteristiche del girone, quella con la Polonia sarà decisiva. È di vitale importanza per il futuro".