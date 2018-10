Altri problemi di salute per Diego Armando Maradona: Marca ha pubblicato un video un video in cui si vede l'ex Pibe de Oro entrare nel campo di allenamento del Dorados de Sinaloa, club che allena nella Serie B mEssicana, mentre cammina a fatica sorretto dal suo collaboratore Islas. L'ex Napoli non è stato in grado di dirigere la seduta di allenamento dei suoi a causa di un'artrosi alle ginocchia. Il club ha spiegato la situazione con questo tweet: "El Gran Jefe è rimasto nello spogliatoio a causa dei suoi problemi fisici, ma siamo in buone mani: Luisito Islas ha diretto la seduta".