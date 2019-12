Il Monterrey si è laureato campione del Messico per la quinta volta nella sua storia, la prima dopo nove anni di attesa. Dopo il 2-1 nella gara d'andata, la squadra guidata da Antonio Mohamed ha avuto la meglio ai rigori nella finale di ritorno col Club America aggiudicandosi cil Torneo di Apertura. Il Monterrey, trionfatore nell'ultima Champions nordamericana, era reduce dal Mondiale per club, dove è stato sconfitto dal Liverpool in semifinale.