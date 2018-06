Voglia di riscatto. Si presenta così il Messico al Mondiale per la settima volta di fila, dopo le delusioni forti delle esperienze in Copa America, Confederations Cup e Gold Cup, tutti fallimenti che non sono stati digeriti bene. Ma adesso il ct Osorio vuole riprendere in mano la situazione con un gruppo più solido, tra certezze e giovani emergenti che porterà con sé per l'esperienza in Russia.



PERCORSO - Il Messico ha staccato il pass per la Coppa del Mondo con tre giornate di anticipo, per poi concludere il girone finale di qualificazione al Mondiale con un totale di 21 punti, cinque in più della Costa Rica seconda. Un cammino agevole, conquistato con la miglior difesa (7 gol subiti, un punto di forza notevole), il miglior attacco (16 reti segnate), sei vittorie, tre pareggi ed una sola sconfitta. Decisivo il gol di Lozano contro Panama per volare in Russia, suo l'1-0 che ha dato i tre punti e l'aritmetica al Messico.



STELLE - L'ala Hirving Lozano è certamente il gioiello di questo Messico: classe '95, gioca nel PSV Eindhoven (17 gol e 11 assist in Eredivisie quest'anno), ha trascinato la squadra nelle qualificazioni: Atlético e Liverpool lo seguono. Fondamentale l'esperienza di 'Chicharito' Hernandez in attacco, a 29 anni arriva al Mondiale in piena maturità. Occhio anche ai gioielli messicani del Porto: l'ala Jesus Corona e al centrocampista Hector Herrera, quest'ultimo già nel mirino di Napoli e Juve in passato.



GIRONE - Il Messico parte per giocarsi il secondo posto nel gruppo F: la Germania appare inarrivabile, Corea del Sud e Svezia invece sono avversarie solide ma alla portata con l'arma della rapidità e dell'esperienza anche europea dei suoi uomini. Il ct Osorio ha sottolineato l'importanza della prima gara proprio contro la Germania; mentre lo scontro finale con la Svezia potrà essere decisivo.