Messina-Catania: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Derby siciliano nella trentaduesima giornata del Girone C di Serie C, cona caccia di punti chiave per alimentare i rispettivi obiettivi. I peloritani (penalizzati di 4 punti) si ritrovano in fondo alla classifica e dopo l'esclusione di Taranto e Turris devono restare in linea di galleggiamento per garantirsi la disputa dei Playout, etnei invece in piena corsa per i Playoff e ai quali una vittoria consentirebbe di blindare ulteriormente il proprio piazzamento nella poule promozione.Data, orario, canale tv, copertura streaming e formazioni di Messina-Catania, sono info disponibili in questa pagina.

Messina-Catania sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Telecolor (canale 11 del digitale terrestre in Sicilia) e in pay per view su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (258).Messina-Catania sarà visibile anche in diretta streaming su NOW e utilizzando Sky Go.