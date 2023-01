L'arresto di Matteo Messina Denaro, boss mafioso finito oggi in manette a Palermo, riporta lo sguardo sul passato intersecandosi anche con il calcio. Nel 2010 infatti, il capomafia era presente allo stadio durante un match decisivo per la lotta Champions. A sfidarsi erano Palermo e Sampdoria, nella cornice di un Barbera gremito di spettatori.



MATCH STORICO - Quel Palermo-Sampdoria, valido per la penultima giornata del campionato 2009/2010, permise ai blucerchiati di centrare la qualificazione alla Champions League, grazie all'1 a 1 finale. A siglare le due reti furono due trasformazioni dal dischetto: uno messo a segno da Giampaolo Pazzini e uno da Vincenzo Miccoli. Ad oggi, si tratta ancora del match con più spettatori di sempre allo stadio Barbera.



LA RIUNIONE - E tra quella massa di tifosi c'era anche lui. Messina Denaro non sarebbe però stato lì per tifare, ma per un incontro con alcuni mafiosi palermitani. Infatti, si vocifera di uno scarso interesse da parte del boss nei confronti del calcio, che non seguiva con affezione. In ogni caso, la sfida del 9 maggio 2010 contribuì in maniera significativa alla qualificazione della Samp di Pazzini e Cassano ai preliminari, poi persi contro il Werder Brema. Per il Palermo invece, rimase solo un sogno.