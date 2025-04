Getty Images

Messina, fallito il tentativo di salvataggio: alla raccolta fondi mancavano 149mila euro

37 minuti fa



Non è riuscito il tentativo di salvataggio del Messina Calcio. Nonostante i tanti sforzi compiuti nelle ultime settimane e la proroga concessa sui tempi tecnici per evitare il fallimento, l'operazione di salvataggio si è conclusa senza successo.



Come riportato da Messinasportiva.it, il Notaio Bernardo Maiorana ha oggi certificato l'esito negativo dell'operazione di crowdfunding, la raccolta fondi che avrebbe potuto salvare il club messinese, ma la cifra raccolta si è rivelata troppo distante da quella prefissata.



Servivano 312.000 euro per salvare la società e nonostante la sola città messinese conti 220 mila abitanti, si legge sul portale, alla fine la cifra raccolta non ha superato i 163mila euro. Una cifra significativa, ma che non è bastata nonostante gli sforzi dei promotori che già nella mattinata di oggi avevano ottenuto una mini-proroga fino alle 16.30 dell'iniziale deadline fissata per la tarda mattinata. Non c'è stato niente da fare e i fondi raccolti, ora, saranno restituiti ai donatori.