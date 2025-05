Messina-Foggia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Entrambe avvolte da un futuro societario nebuloso e pieno di incertezze,nel frattempo sono chiamate ad evitare la retrocessione nei Dilettanti. Il Playout del Girone C di Serie C, soltanto uno a causa dell'esclusione a campionato in corso di Taranto e Turris, vede l'andata disputarsi in casa dei peloritani con ritorno allo 'Zaccheria' sabato 17 maggio. In caso di bilancio di parità al termine delle due sfide, a salvarsi saranno i satanelli (meglio classificato nella stagione regolare rispetto ai siciliani).Data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming di Messina-Foggia, sono info disponibili in questa pagina.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Messina-Foggia in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Messina-Foggia andrà in onda in diretta tv su Sky.Messina-Foggia, in diretta streaming, sarà invece disponibile sia su NOW che utilizzando Sky Go.