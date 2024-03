Messina-Foggia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

va in scena la, presso lo stadio San Filippo-Franco Scoglio di, con la sfida tra i siciliani di Giacomoe ildi Mirko. I padroni di casa e gli ospiti vogliono centrare l'ufficialità della salvezza, mettendosi al sicuro dai playout, e continuare a lottare per i playoff.• Partita: Messina-Foggia• Data: sabato 23 marzo 2024• Orario: 14.00• Canale TV: Sky Sport• Streaming: Sky Go e Now Tv.La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.Fumagalli; Salvo, Polito, Domrabvanu, Ortisi; Firenze, Civilleri; Giunta, Ragusa, Zunno; Plescia.Perina; Salines, Ercolani, Di Noia; Silvestro, Odjer, Tascone, Vezzoni; Rolando, Santaniello, Millico.