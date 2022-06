L'ACR Messina non sta vivendo momenti felici a livello societario. I siciliani sono riusciti a iscriversi al prossimo campionato di C ma sono alla ricerca di una nuova proprietà. Nel frattempo, sulla propria pagina Facebook, hanno annunciato il primo acquisto di questa sessione di calciomercato. Si tratta di Nino Frassica, storico comico e affezionato ai colori della sua città. Per una stagione divertente, non può che essere un primo passo.