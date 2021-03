Giandomenico Mesto, ex difensore tra le altre di Napoli e Reggina, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il momento in casa Inter: "Conte stia affermando quello che è il suo credo, trasmettendolo alla squadra. E adesso si ritrova in casa anche grandi giocatori come Eriksen, che finalmente sta mostrando il suo potenziale. Il primo posto dipende dal collettivo, sia dal punto di vista del gioco che dalla determinazione dei giocatori".