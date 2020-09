Choc in Germania per l'ex difensore di Real Madrid, Broussia Dortmund e Schalke 04, Christoph Metzelder. Il centrale, come svelato da Der Spiegel e Bild in Germania è sotto accusa per possesso e distribuzione di materiale pornografico minorile dalla procura di Dusseldorf.



Secondo gli organi di stampa tedeschi, infatti, il calciatore ha confessato in un interrogatorio di essere in possesso di materiale pedopornografico. Sul suo telefono cellulare, inoltre, sono stati trovati 297 file di foto contenenti materiale pornografico minorile trasmessi via Whatsapp a delle conoscenti. L'accusa è stata formalizzata lo scorso 4 settembre.