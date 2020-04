Il futuro di Thomas Meunier può essere ancora al PSG. Intervenuto sulla pagina Instagram di RTBF, il terzino belga ha confermato di voler restare nella capitale francese, nonostante il contratto in scadenza e le insistenti voci di mercato: "Il mio primo obiettivo è sempre restare a Parigi, ma per ora la situazione è calma. Accordo imminente con il Borussia Dortmund? Tutto ciò che circola sui social a riguardo non lo capisco: ho visto tanti articoli che mi accostano a Tottenham o Inter, ma non capisco questa mania".