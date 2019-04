Does someone have a streaming link for Portsmouth-Sunderland? Thanks — Thomas Meunier (@ThomMills) 31 marzo 2019

Ma che combina? Basta un tweet, una richiesta per scatenare la polemica: "Qualcuno ha un link streaming per?". Il terzino delvoleva assolutamente seguire la finale del trofeo, coppa alla quale prendono parte le squadre di seconda, terza e quarta divisione inglese e per questo ha chiesto aiuto ai suoi follower: una richiesta fuorilegge visti anche gli ultimi sviluppi in Inghilterra, che però ha avuto anche successo con una pagina che gli ha consegnato il link richiesto.