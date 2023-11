In un'intervista rilasciata a ReteSport, Philippe Mexes, ex giocatore di Roma e Milan, ha parlato del suo passato con i colori giallorossi.



LE PAROLE - "Totti, De Rossi e Aquilani nati a Roma, hanno sofferto tanto per non aver vinto lo scudetto del 2010. Oggi ci sono tanti stranieri, all’epoca era molto pesante, perché respiravi quest'atmosfera nello spogliatoio. Domenica è fondamentale per la Roma vincere. Anni fa anche noi stranieri inevitabilmente eravamo permeati di questa atmosfera. Avrei voluto vincere uno scudetto a Roma, non mi interessa nulla del resto, mi manca un titolo con la Roma, lo avremmo meritato. Vorrei rigiocare quel maledetto Roma-Sampdoria".