. Ha risolto con una vittoria bella, netta e indiscutibile la partita più insidiosa da qui alla fine del campionato: 3-1 alla Roma,L’Inter non ha mai rischiato e, una volta in vantaggio, prima ha insistito per chiuderla e poi ha gestito, forse un pochino troppo, visto che nel finale ha incassato il gol di. Ha, con le scelte indovinate di Simone, schierato a sorpresa, ha fatto un’ora da applausi), col suo calcio solido, convincente, a tratti davvero bello e con i suoi interpreti straordinari, a cominciare da(doppietta di assist) e, autore di un gol fantastico., il suo gol è arrivato a 5' dalla fine, e si è fermata dopo 12 giornate senza sconfitta. Il quarto posto ora è più lontano., di una desolazione tale da immaginare una partita di sola cautela, di totale prudenza, una partita che sarebbe stato impossibile spiegare, e tanto meno accettare, vista quanto valeva per la Roma e soprattutto per l’Inter. E infattiChe ha sottovalutato la più bella e netta caratteristica dei campioni d’Italia: la verticalizzazione.Le due reti si somigliavano nella costruzione. La prima: Handanovic, Dimarco, Perisic, Dzeko, palla indietro a Calhanoglu, difesa romanista slabbrata (con Ibanez, Mancini e Smalling finiti fuori posizione proprio per il movimento ingannevole -indietro, non in avanti- degli attaccanti nerazzurri), passaggio dritto per dritto perdiventato in quel frangente il centravanti dell’Inter, esitazione fatale del giovane Zalewski che voleva prima attaccarlo, poi si è staccato per tentare il fuorigioco, l’olandese è arrivato da solo davanti a Rui Patricio e l’ha battuto. La seconda: sulla trequarti palla recuperata a Pellegrini da Brozovic e Calhanoglu, poi dal turco a Dimarco, sinistro rasoterra e perfetto per Perisic, Mancini ha risposto in ritardo, Perisic ha aspettatoche è arrivato da solo, senza marcatura, e a questo punto il croatoe Sergio Oliveira.La squadra di Mourinho aveva tenuto palla (59 per cento al 45'), ma sempre per vie orizzontali,. Palloni giocabili perzero. Solo con un colpo di testa di Mancini, su angolo di Pellegrini, si era avvicinata al gol prima di prenderne due. Mourinho aveva messo Pellegrini su Brozovic, El Shaarawy a recuperare su Barella, Mkhitaryan a controllare (con scarsissimo profitto) Dimarco. In mezzo guidava (avrebbe dovuto guidare...), tanto da perdere troppi palloni. Sul 3-0, a 10' dalla fine, Oliveira prenderà un giallo per un fallo stupido ed evitabile a metà campo:. L’Inter ha accettato quel ritmo in attesa del momento ideale per colpire. Ha giocato con la testa della grande squadra, di chi sa cosa vuole e sa come arrivarci.A inizio ripresa, Mourinho ha cambiato la posizione di suoi esterni, a sinistra è andato Mkhitaryan e a destra El Shaarawy proprio per cercare di inaridire una delle più generose e limpide fonti di gioco dell’Inter, quella di Dimarco.e Rui Patricio. Tre a zero al 52', per la Roma era finita.Con 3 gol di vantaggio,a Bologna e ha tolto Dimarco e Dzeko per far entrare Bastoni e Correa. Poco dopo dentro fuori Brozovic (per Gagliardini) e Perisic (per Gosens). Come detto, erano cambi di gestione. Quelli di Mourinho (dentro Carles Perez, Veretout, poi Vina e Shomourodov al posto di El Shaarawy, Pellegrini, Zalewski e Abraham) hanno piano piano spinto la Roma verso un mesto finale, riacceso solo dal gol di Mkhitaryan al 40', dopo una bella iniziativa di Karsdorp. Sulla scia di quella rete, la Roma ha provato ad attaccare con la forza della disperazione ma ha avuto solo un’altra possibilità, annullata dall’intervento di Bastoni su Carles Perez., ma solo dopo il giallo che porterà il suo connazionale alla squalifica.Stavolta. Le polemiche della vigilia sulla designazione del “milanese” Sozza si sono spente a fine partita:Una volta ogni tanto, fa bene dirlo. José potrà consolarsi col coro della Nord, in ricordo di una stagione indimenticabile.: 30' Dumfries, 40' Brozovic, 7' s.t. Lautaro; 40' s.t. Mkhitaryan.30' Calhanoglu, 40' Perisic, 7' s.t. Calhanoglu; 40' s.t. Shomurodov(3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries (dal 18' s.t. Bastoni), Barella, Brozovic (dal 32' s.t. Gagliardini), Calhanoglu, Perisic (dal 32' s.t. Gosens); Dzeko (dal (18' s.t. Correa), Lautaro (dal 42' s.t. Sanchez).(3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mkhitaryan, Oliveira (dal 35' s.t. Bove), Zalewski (dal 33' s.t. Vina); Pellegrini (dal 19' s.t. Veretout), El Shaarawy (dal 19' s.t. Perez); Abraham (dal 33' s.t. Shomurodov).: Mancini (R), Brozovic (I), Oliveira (R), Calhanoglu (I)Espulsi:: Simone SozzaIrrati, Zufferli.