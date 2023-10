Secondo quanto riportato dal portale inglese 90min, il Manchester City si sarebbe aggiunto fortemente alla corsa per il terzino spagnolo Arnau Martinez, attualmente in forza al Girona. Già al termine della scorsa stagione Barcellona e Real Madrid avevano mostrato grande interesse per il classe 2003, senza però presentare una vera e propria offerta nella sessione estiva di mercato. Oltre al Manchester City, anche Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester United e Tottenham seguono il talento spagnolo e si prospetta quindi una corsa infuocata per strappare al Girona il talento difensivo del momento.