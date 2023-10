Secondo quanto riportato da TEAMtalk, West Ham e Manchester City proveranno ad ingaggiare il talentuoso terzino Ian Maatsen, di proprietà del Chelsea. Il difensore piace a molte squadre, tanto che la scorsa settimana era stato accostato al Barcellona e vista la profondità della rosa dei Blues e le difficoltà nel trovare minutaggio, il terzino potrebbe allontanarsi da Londra, complice anche la scadenza di contratto fissata per il termine di questa stagione. Se il rinnovo di contratto non arriverà, il giovane talento andrà via a paramento zero e sarà compito delle squadre offrire le migliori condizioni per portarsi a casa Maatsen.