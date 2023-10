Dopo le grandi prestazioni, marchiate a suon di gol, il giovane talento del Feyenoord Santiago Gimenez è finito nel mirino di molte squadre d'Europa. Secondo quanto riportato, infatti, dal portale 90min, Real Madrid, Chelsea, Arsenal e Tottenham sono le prime indiziate per l'attaccante messicano. Anche il Milan segue il profilo del Feyenoord e nell'ultima sessione di mercato c'era stato un incontro tra la l'entourage del giocatore e la dirigenza rossonera che poi, però, ha fatto altre scelte. Da qualche giorno, anche l'Inter ha inserito Gimenez nella lista dei desideri per l'attacco. Lo stesso portale riporta, però, che il club olandese non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio gioiello durante la finestra di mercato invernale e valuta il giocatore per una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Il contratto del 22enne scade il 30 giugno 2027.