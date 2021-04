La stagione alè stata di quelle che in pochi si aspettavano, forse neanche il dg dei parigini Leonardo arrivato ad acquisirlo in prestito secco dall'Everton nelle ultime battute del mercato estivo. E inveceè finalmente esploso, è divenuto trascinatore in una squadra infarcita di Italiani con lui Verratti e Florenzi e che ora si vede proiettata in semifinale di Champions League dopo aver fatto fuori i campioni in carica del Bayern Monacoperché già nel corso delle ultime sessioni di mercato la punta cresciuta nella Juventus, ma ceduta nel 2019è stata vicina al ritorno in Italia.ci avevano fatto un pensiero più che gradito. Nel gennaio 2020 non se ne fece nulla, così come nel corso dell'estate successiva quando anche lasi inserì nuovamente nella corsa al bomber classe 2000 per riportarlo alla base alzando però bandiera bianca davanti alle richieste di Ancelotti e all'offerta del PSG.Kean è in prestito secco al PSG e dopo il 30 giugno tornerà in Premier League a disposizione di Ancelotti ma tenendo una grossa porta verso un addio.e se nella scorsa estate si sarebbe accontentato della stessa cifra, forte di un contratto in scadenza nel 2024 in vista della prossima estate sparerà ancora più alto. La chiave potrebbe essere uno scambio e in questo senso sia l'Inter che la Juventus ci stanno seriamente pensando.Prima però c'è da chiudere una stagione magica, magari con un Europeo da protagonista.