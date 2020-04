Tre film che abbiamo amato tantissimo e che ancora oggi, durante l’emergenza coronavirus e il lock down, ci tengono incollati agli schermi dei televisori di casa. Stiamo parlando di Baciami ancora, di Gabriele Muccino, con Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino, Vittoria Puccini, Giorgio Pasotti e Sabrina Impacciatore, di Fast and Furious, di James Wan, con Vin Diesel e Paul Walker, e di High School Musical, di Kenny Ortega, con Zac Efron e Vanessa Hudgens.



Amore e passione, tradimenti e morte, amicizia e sogni, adrenalina e velocità, competizione, musica e ballo: c’è di tutto in questi tre film, c’è tutta quella vita che tanto ci manca in questo periodo. Quanto ci commuove vederla in tv…