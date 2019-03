e per la capitale spagnola: ". E’ la città che ha segnato per sempre la mia vita, sia dal punto di vista professionale che da quello emotivo", ha spiegato in un'intervista ad ABC. Invece, a Juventus TV,, in vista del match di domani sera con l': "Ai tifosi dico: pensiamo positivo, crediamoci. E’ possibile, ma".. Altrimenti, a fine stagione,dopo un solo anno, potrebbe anche trovare terreno fertile in questa motivazione.