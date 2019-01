Mia Khalifa la famosissma ex star del porno che da tempo si è dedicata al ruolo di commentatrice sportiva negli Stati Uniti è sbarcata ieri anche in Inghilterra per seguire da vicino, quasi da madrina, il West Ham squadra per cui da tempo fa il tifo. Impennata di like e followers per gli Hammers, con Mia Khalifa che è anche andata oltre eleggendo il suo Hammers preferito. Chi? Si tratta dell'esterno brasiliano ex-Lazio, Felipe Anderson che tanto bene sta facendo in questa stagione. Una passione squisitamente calcistica, ma ad effetto. Ecco la bella Mia nella nostra gallery.