Il Presidente Micciché ha parlato ai microfoni di Rai Sport. "Speriamo che per la Juventus sia solo la prima coppa internazionale dell'anno - le sue parole -, una bella giornata di sport e uno stadio con grande civiltà. Ottimo lavoro in un paese nuovo, che magari può portare a un percorso civile e sociale. Le donne? Un evento, sì. Va sottolineato, come l'entusiasmo e la conferma di un grande amore per l'Italia e tutto ciò che rappresentiamo. Chiarimenti per il futuro? Rispetto tutte le opinioni, credo sia utile aprire un dialogo sui temi. Civilmente ne parleremo e comprenderemo le posizioni altrui".