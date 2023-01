Dal cinema al calcio fino all'amore: Michael B Jordan ha trovato un nuovo mondo in Inghilterra. L'attore americano, noto per i suoi ruoli cinematografici come Oscar Grant in 'Prossima fermata Fruitvale Station', Adonis Creed nella saga 'Creed' (spin-off di 'Rocky') e Erik Killmonger nel film Marvel 'Black Panther', trascorre sempre più tempo nel Regno Unito. L'anno scorso ha coronato la passione per il calcio comprando una quota di minoranza del Bournemouth ed entrando nel Consiglio di amministrazione, ma oltre al pallone ci sarebbe anche... l'amore.



Secondo il Sun infatti, nei lunghi periodi trascorsi negli UK Michael B Jordan avrebbe incontrato Amber Jepson, splendida modella britannica 26enne e avrebbe anche iniziato a frequentarla. La ragazza infatti sarebbe di base a Manchester e più volte l'attore sarebbe stato visto nella città inglese...



