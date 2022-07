In attesa dei colpi di mercato, i tifosi del Milan possono gioire per le foto di Michela Mazzoleni, influencer e tifosissima rossonera. Sul web, dove vanta un seguito di 213 mila followers su Instagram, Michela si presenta con questo claim: Serendipity, Testimonial, Influencer. La pagina IG ufficiale è contrassegnata da una serie di scatti mozzafiato, guardare per credere!



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' HOT DI MICHELA MAZZOLENI!