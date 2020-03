Positiva al coronavirus, così come il compagno Daniele Rugani. Michela Persico, che sta aspettando un bambino, racconta le sue paure e preoccupazioni a Chi: “Non riesco ancora nemmeno a parlarne. Ma al momento devo capire cosa succederà. Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non dovrebbero esserci problemi. Ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita”.



SUL VIRUS - “Daniele non aveva sintomI, poi improvvisamente due linee di febbre, quasi niente, ma è partito il controllo. Positivo. Ma stava bene. Non ho sintomi, sono sola, al momento non posso vedere nessuno. Ma ce la farò”.