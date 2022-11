Altro tentativo di furto nei confronti dei calciatori. Questa volta a denunciarlo è stata Michela Persico, la bellissima compagna del difensore della Juventus, Daniele Rugani. Sono stati due i tentativi di intrusione subiti nel corso dell'ultimo mese nell'abitazione in centro a Torino, entrambi sventati dall'intervento della Polizia.



IL RACCONTO - "Tre settimane fa la prima notte di paura. Poi un nuovo caso nei giorni scorsi. Adesso non ce la facciamo più a stare lì e stiamo cercando una casa nuova. Ero a casa da sola con Tommaso, il nostro bimbo di due anni, perché come sempre dopo le partite Daniele si ferma a dormire nell’hotel della Juventus alla Continassa. Intorno alle 3 del mattino ho sentito la porta di casa aprirsi. Subito ho pensato a una sorpresa di Daniele. Ma pochi attimi dopo mi sono resa conto che non era lui e che qualcuno si era introdotto nel salone e stava spostando degli oggetti. Ho chiamato Daniele e lui a sua volta ha chiamato la polizia. I ladri, però, non se ne andavano e così, d’istinto, ho acceso le luci della casa. Fortunatamente a quel punto sono scappati via. E poco dopo è arrivata la polizia".