Il suo Daniele Rugani è rimasto ancora una volta in panchina in Juventus-Bologna, ma per Michela Persico è stata comunque la serata del ritorno all'Allianz Stadium dopo la sosta per le Nazionali. "Di nuovo insieme" scrive festante la showgirl sui social, vestita di bianconero e con il piccolo Tommaso in braccio.



Sempre in forma smagliante, come dimostrano anche le foto pubblicate in precedenza da Michela e che hanno incassato gli apprezzamenti dei suoi follower: tutti stregati dai look che esaltano le sue forme.



Nella nostra GALLERY le foto di Michela Persico .