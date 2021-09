"Farai mai un calendario nuda? ​Ci sto pensando... Ancora un attimo... NO MAI!!!". Diverttia e sorridente Michela Perisco ha risposto su Instagram ad una serie di domande fatte da alcuni dei suoi follower. Fra le più divertenti anche quella di una possibilità di un calendario osé respinta al mittente dalla bella compagna del difensore della Juventus, Daniele Rugani.



SENTIRSI APPREZZATA - Niente calendario in vista, quindi, ma i complimenti fanno sempre piacere: "È bello sapere di essere apprezzata, quello sì (beh non da tutti ovviamente). Sia da uomini ma soprattutto quando sono le donne a dirti di essere per loro un esempio come Donna in generale!"



Ecco le sue foto nella nostra gallery.