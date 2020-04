Michela Persico, compagna del calciatore Rugani della Juve, è incinta di 4 mesi: "Ho rifatto il tampone e sono ancora positiva" #noneladurso pic.twitter.com/dZiAMLlCeU — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) April 5, 2020

L'ha raccontato lei stessa in collegamento a Live Non è la d’Urso. Incinta al quarto mese e nonostante l'isolamento, la 29enne è ancora affetta da Covid-19: "Sul fronte gravidanza, la Persico ha ricevuto delle notizie rassicuranti. "Avrei dovuto fare degli esami per la verifica del dna fetale, dunque di eventuali malformazioni del bambino.