Michela, showgirl e influencer, compagna di Daniele, difensore delma di proprietà della, parla a Chi, raccontando alcuni retroscena degli scorsi anni: "Lavoravo a Sportmediaset e ho dovuto scegliere se continuare a fare la pendolare fra Bergamo, dove vivevo, Milano, dove lavoravo, e Torino, dove viveva Daniele.. Ora dico che lo rifarei, ma dico anche che lavorare è fondamentale.Non c’è contraddizione fra lavoro e bellezza, i social sono lavoro e possono portare pubblicità, sono strumenti che favoriscono e penso che in altri tempi li avrebbero usati tutti. Diletta Leotta? Appoggio l’idea di essere belle e di sfruttare questa arma ma per fare questa professione non bisogna abusarne per non perdere credibilità. Dico solo una cosa: lei è brava e le due cose non si scontrano, bisogna trovare una direzione: se è quella sportiva e non della fotomodella devi seguire più quella strada, tanto ormai sei già riconosciuta., aveva alle spalle una carriera più lunga e poteva permettersi di scegliere più facilmente".