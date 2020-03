Michela Persico torna a parlare sui social. La fidanzata di Daniele Rugani, risultata positiva al coronavirus come il difensore bianconero, ha voluto rasserenare i suoi fan dopo un periodo di inattività: “Sto ricevendo tanti messaggi da parte vostra del motivo perché non posto più, come sto eccetera. Rieccomi comparsa per dirvi che sto bene, ma in questo periodo non sono troppo dell’umore di postare, penso meno a social. Grazie per l’interessamento, ma vi dico che va tutto bene, ho solo un pochino meno voglia di postare”.