Michela Persico non è pronta per la prova costume: è prontissima! La conduttrice e influencer, moglie del difensore della Juventus Daniele Rugani, è apparsa in forma smagliante sui social: ha pubblicato una foto in bikini esibendo un fisico scolpito, con forme mozzafiato. E lo scatto ha subito mandato i followers in delirio...