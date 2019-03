Bellissima donna, splendida moglie, incantevole mamma. Michela Quattrociocche, la storica compagna dell'ex centrocampista di Roma, Juve e Milan, Alberto Aquilani, fa raramente parlare di sé. Riservata per proteggere la propria famiglia ha sempre seguito insieme alle sue due bambine, Aurora e Diamante. Intervistata da Fuorigioco la splendida Michela ha però svelato che, ora, è arrivato il momento di tornare in pista.



VOGLIO UN FILM - "Se mi mancano i film? Sì. In questi anni mi sono presa una pausa per seguire Alberto e crescere le bambine (Aurora e Diamante, ndr.). Adesso siamo tornati a vivere a Roma e sono pronta a ripartire. Qualcosa si muove... Amo la commedia, la trovo nelle mie corde ma vorrei misurarmi anche con qualcosa di più impegnato, che racconti Roma e le periferie. Carlo Verdone, è il mio mito! Sarebbe un sogno lavorare con lui. Come donna dico Laura Chiatti, in questo mondo è raro che nascano amicizie profonde e durature, ma lei è una delle mie più care amiche”.