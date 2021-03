Chioma biondo cenere, fisico scolpito e occhi color mare, o se vogliamo, azzurri come il colore della sua squadra del cuore: l'Atalanta.

Lei si chiama Michela Signorelli ed è una delle più accanite tifose della Dea, che questa sera, per il secondo anticipo del venerdì, scenderà in campo contro lo Spezia pronta e determinata a tornare al successo dopo la battuta d'arresto subita a Milano contro l'Inter. E certamente Michela sarà lì, davanti ad uno schermo a tifare i ragazzi di Gasperini, lei che già a tre anni conosceva a memoria tutta la formazione della sua squadra e intorno ai sette, con il papà, faceva il suo primo ingresso allo stadio in occasione di Atalanta - Fiorentina. Una passione coltivata nel tempo e mai svanita, tanto che il suo sogno - come racconta in un'intervista a Fantatifose - è quello di condurre un programma proprio sul calcio. Si descrive come una ragazza 'super espansiva e fuori di testa', e allo stadio... si va in curva e si canta a squarciagola (quando potremo tornarci).



Oltre l'Atalanta, un'altra grande passione: la pole dance! Quello che più colpisce, sbirciando il suo profilo Instagram, è la dolcezza pulita di una splendida ragazza dagli occhi limpidi, strepitosa e sinuosa nelle movenze, sensuale ma mai volgare; nessun filtro o voglia esagerata di apparire, solo se stessa, il suo sorriso e le sue passioni... giudicate voi stessi nella nostra gallery.