Michelle Hunziker torna single. La show-girl svizzera-italiana, 45 anni il prossimo lunedì 24 gennaio, ha annunciato con un comunicato ufficiale insieme al suo (ex) compagno Tomaso Trussardi: "Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia".



Intanto sui social network il popolo del web sogna già un ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e il suo ex marito Eros Ramazzotti, cantante di professione e tifoso della Juventus.