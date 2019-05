Una puntata dedicata al mondo del pallone è andata in scena nella serata di ieri a Ciao Darwin. La puntata intitolata "Juve contro tutti" ha visto le due fazioni sfidarsi a lungo nei consueti quiz e giochi a tema del programma di Paolo Bonolis e ha visto trionfare ancora una volta la fazione bianconera.



Ma a rubare la scena è stata una delle "Madre Natura" più apprezzate dell'ottava stagione. E in una puntata dedicata al mondo del calcio non poteva che essere scelta una "donna nel pallone" per interpretare il ruolo di colei che tutto muove. A scendere in bikini dalla lunga scalinata questa volta è stata Michelly Sander, bellissima modella fidanzata da tempo con l'attaccante della Spal Andrea Petagna. Applausi per tutti, ma soprattutto per lei. Eccola nella nostra gallery.