Serve gente, serve gente al lavoro nella Pubblica Amministrazione, gente in più e gente nuova. Lo Stato deve assumere per attuare il Recovery e i gli impegni che ne derivano. Ingegneri, programmatori, matematici, informatici, esperti di diritto e varie altre competenze specifiche. Assunzioni veloci, entro 100 giorni. Per la scelta nelle assunzioni anche colloqui, come si fa nel privato. Contratti a tempo determinato (standard tre anni ma si può arrivare al 2026 traguardo finale del Recovery). Non contratti precari ma legati all'utilità e allo scopo, con premi per risultati raggiunti e anche la possibilità di interruzione del contratto a risultato fallito.Pochi infatti hanno metabolizzato fino in fondo il concetto di "riforma abilitante".Con i concorsi lunghi anni, con i ricorsi al Tar, con le piante organiche allargate a misura di sindacato o di "territorio" da farsi amico, con l'assumere chiunque purché conosca qualcuno stavolta su buttano i miliardi nel water. Il governo l'ha capito, gli altri davvero?Microsoft in un anno ha realizzato 365 mld di dollari di profitti, bene, buon pro per l'azienda, arricchirsi non è peccato. E Microsoft ha distribuito, di questi 365 mld, 55 in dividendi. Bene, buon pro per chi ha investito, realizzare plusvalenze dal risparmio investito è ossigeno per l'economia.Questo è più del troppo, quello zero di tasse indica che un po' dei miliardi di Microsoft non vengono dall'attività di impresa ma sono stati tolti dalle tasche di milioni che le tasse le pagano.Ottima intenzione, sperando che da intenzione diventi realtà già domani perché, fosse davvero domani, sarebbe già tardi.Era stato deciso due anni fa e, ovviamente, avevamo detto di sì. Via la plastica dagli oggetti monouso, come dire di no? Tanto più che era programma, impegno, traguardo...Nulla di concreto. Due anni dopo arriva la data, diventa realtà: dal 3 luglio 2021 stop commercializzazione oggetti monouso in plastica. E l'Italia, imprese, sindacati, consumatori e anche partiti e governo, reagiscono attoniti: ma che si faceva davvero? Urge rimandare, ripensare... L'abolizione della plastica in una serie di oggetti di uso comune, ci piaceva l'idea. L'idea. E comunque realizzarla non era gratis? No? Sta a vedere che anche questa del salvare il pianeta e il clima, a farla davvero, non sarà gratis. A proposito, non l'abbiamo già fatto? Ogni spot di ogni prodotto che consumiamo assicura che tutto è già tutto e solo "naturale", quindi sparita la chimica e già green tutti i processi industriali.Nella Russia di Putin una nuova legge che sa di antico: gli estremisti non saranno ammessi alle elezioni. Chi stabilisce chi è estremista e chi no e chi quindi può presentarsi alle elezioni e chi no? Lo stabilisce il governo, nella fattispecie Putin. Quindi a che servono le elezioni? Come si cambia un governo, anzi un sistema di governo? Ma chi vuol cambiare un sistema di governo se non un estremista?Chioggia, operaio ufficialmente in malattia ma in realtà al mare. Arriva medico per visita fiscale, i vicini chiamano al cellulare il malato bagnante che arriva in bicicletta e in costume. Si scusa, farfuglia? No, minaccia. Chiude il cancello, urla: "Tu scrivi che ero presente!". E per far capire che è un ordine allunga la mano verso un bastone, toglie di mano al medico il cellulare perché non chiami aiuto e gli spiega che o fa come dice lui o "non esce vivo". A sostegno delle sue buone ragioni il finto malato aggiunge ovviamente il "n...di merda, non puoi venire in Italia a fare il cazzo che ti pare".Una visita fiscale dell'Inps quando fai finta di essere malato è già un sopruso, una visita fiscale fatta da un medico nero è doppia insolenza, provocazione! Quindi sfasciamogli un po' la macchina a questo nero, così impara a entrare nelle case dei bianchi. E mettiamogli paura, una sana paura che gli faccia passare la voglia di fare ispezioni. Razzismo? E' lui, il nero, che si è permesso di diventare medico, non è stato attento a venire a casa nostra, si è montato la testa e si è rifiutato di obbedire.