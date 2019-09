George Puscas ha lasciato l'Inter per vestire la maglia del Reading. Jonathan Woodgate, manager del Middlesbrough, nel weekend affronterà proprio l'ex attaccante nerazzurro, svelando che lo volevo con sé: "Hanno speso molti soldi in estate, specialmente per comprare lui e Joao. Agli Europei Under 21 in Italia l'ho visto dal vivo nella sfida con l'Inghilterra, ero lì per osservare alcuni giocatori dalla Romania. Mi sono accorto subito di Puscas era in prestito l'anno scorso a Palermo dall'Inter: è un giocatore davvero eccezionale. Per portarlo qui avremmo dovuto spendere molti soldi, non siamo riusciti a fare quel tipo di affare".