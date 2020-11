L'allenatore del Midtjylland Brian Priske ha parlato in conferenza stampa via Zoom alla vigilia della gara di Champions contro l'Atalanta, in programma al Gewiss Stadium domani alle 21: "Non sarà un problema l'assenza di Sisto, i ragazzi giocheranno comunque con la stessa dedizione di sempre per tutta la partita".



ATALANTA-"L'Atalanta ha qualità e aggressività, ma l'avevamo capito prima della gara dell'Atalanta contro il Liverpool, già nello 0-4 contro di noi".



CENERENTOLA DELLA CHAMPIONS- "Penso che onestamente non ci si possa confrontare noi con gli ex vicnitori della Champions e due squadre semifinaliste, non è giusto il confronto".



VERONA- "Ho tenuto studiata l'Atalanta anche nella sua sconfitta contro il Verona, mi sono preparato e ho tenuto sempre controllato i suoi schemi e le sue giocate, tutto è comodo per una vittoria".



CORONAVIRUS- "Anche il calcio deve dividere la vita con il Covid, ci sono pressioni forti su noi calcio, cambi di piano, siamo felici di riuscire comunque a giocare e portare avanti le nostre passioni sconfinate, speriamo di riuscire a farlo al meglio".



PRIORITÀ- "Non abbiamo altre priorità ma poco tempo per riprenderci dalle diverse partite, anche l'Atalanta è molto sotto stress da questo punto di vista, è difficile mantenere la pressione".