Il problema, quando si affrontano le squadre inglesi, è che. E non si fanno pregare a metterla su fisico, nell’urto uomo contro uomo con noi latini, squisiti palleggiatori, sagaci tattici ed astuti gestori di risultati. Alla luce di quanto sopra,, nonché un solido viatico in vista del match di ritorno, fra una settimana in un Olimpico gremito come ai vecchi tempi.Esordio europeo in Conference per il, rimasto peraltro inoperoso. Primo tempo sotto controllo e. Unica occasione-gol per i ragazzi di Mourinho, peraltro, raccogliendo una manciata di calci d’angolo. Ripresa viceversa molto sofferta da parte della, degno erede di Claudio Ranieri che qui (stagione 2016), colse l’alloro del titolo di campione d’Inghilterra.I cambi decisi dal coach che del quale al Chelsea Mourinho fu il padre spirituale (José allenatore della prima squadra, Rodgers nelle giovanili), hanno contribuito a cambiare il match.Il gol di, con il contributo involontario di, al 22’, ha premiato lo spirito guerriero con il quale il Leicester ha macinato calcio. Senza mai perdersi d’animo. Tipico anche questo degli inglesi, non muoiono mai. Anche l’infortunio a(flessori destri), fuori al 10’, ha giocato la sua parte nello sbilanciare l’equilibrio a favore del Leicester.Asimmetrico l’arbitraggio dello spagnolo. Giusto così, dopotutto. La finale resta a tiro di vista per entrambe le squadre,, il quale tiene moltissimo ad incrementare il suo ricchissimo palmares che conta ben 25 titoli.. Il forcing inglese espone la squadra di Rodgers alle ripartenze giallorosse e al quarto d’ora il. Cambio fulmineo di campo, da sinistra a destra di Niccolò, il polacchino aggancia il pallone e lo scodella in area per l’accorrente Pellegrini, sinistro chirurgico fra le gambe di Schmeichel e Roma avanti di uno. Partita non bellissima ma molto tesa, il Leicester ha giocatori di gamba, rapidi ed essenziali. Punta in verticale, con scambi rapidi e ficcanti, allarga il gioco sugli esterni, prima destra con Pereira e Maddison, poi a sinistra, Castagne (capogiri al 20’ ha lasciato il posto a Justin),. Regge bene la cerniera difensiva centrale romanista, Cristante e Mikhitaryan sono attenti sulle percussioni di Tielemans, le escursioni di Maddison (il più vispo dei suoi) e gli inserimenti da dietro di Fofana, un tipetto niente male, che cura e limita, azzannato ai polpacci dal ruvido Evans. Vardy dagli antichi lombi ha ancora garretti freschi però Smalling non gli lascia spazio e alla lunga ne soffoca gli slanci.(forse colpa anche del terreno di gioco, viscido come un sentiero dopo un acquazzone) ma tutto sommato il Leicester non riesce a prendere in mano il match.palla persa servita profonda per Lookman e chiusura acrobatica in “estirada” di Smalling a concedere il corner., uno prodotto da un destro schioccante di Lookman respinto d’istinto da Rui Patricio, non troppo lucido, peraltro in un paio di mischie serrate. Le repliche della Roma promettono bene,, padrone della fascia sinistra; Pellegrini bascula fra Zaniolo e Abraham, purtroppo fallisce qualche imbucata propizia e il ritmo martellante degli inglesi, invitati ad alzare il numero dei giri del motore dal coach Brendan Rodgers, qualche brivido lo procura. Niente di particolarmente pericoloso però.La Roma non perde mai la testa e al riposo conserva il prezioso vantaggio procurato dal gol di Pellegrini. Ripresa,La Roma, preoccupata, arretra e concede campo, troppo campo alle sfuriate inglesi., non è proprio la stessa cosa, la sagacia tattica e l’astuzia dell’armeno sono un atout prezioso. Rodgers mescola le carte, dentro Ihenacho per Vardy, che ha finito il carburante, e Barnes per lo sbiadito Albright.un palleggiatore. I problemi nascono a destra, dove Lookman imperversa e costringe Zalewski a fare il difensore puro. Il peperino nero è una furia, affonda e crossa, sguscia e semina il panico nella difesa giallorossa,. Al 22’si fa trovare sottoporta all’appuntamento col pallone servito dal fondo da Maddison, liberato in area dall’uno-due con Tielemas. La deviazione è imprendibile per Rui Patricio, scavalcato dalla traiettoria del pallone, sulla quale Mancini non riesce a chiudere. 1-1. Altra chance per il Leicester, ma la testata diè sballata e per poco un errore di Cristante in disimpegno non regala al Leicester il raddoppio, Rui Patricio è un gatto sulla botta secca di Ihenacho. Fin qui insomma il Leicester l’aveva fatta da padrone e. Invece, sorpresa: i lupacchiotti all’improvviso si rianimano,. L’assedio inglese è spazzato, la Roma è tornata a galla e Mourinho le dà una mano con gli innesti di Vina e Afena-Guyan per Zalewski e Pellegrini. Finale di cappa e spada con Smalling a terra insanguinato per una gomitata in volto di Ihenacho. Poco male,: 15' Pellegrini, 67' Lookman: Abraham (R), Dewsbury-Hall (L), Vardy (L), Zaniolo (R): Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, Evans, Castagne (21' Justin); Tielemans; Maddison, Dewsbury-Hall, Albrighton (62' Barnes), Lookman (83' Perez); Vardy (62' Ihenacho). All.: Rodgers.: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan (57' Veretout), Zalewski (85' Vina); Zaniolo (69' Oliveira), Pellegrini (85' Felix); Abraham. All.: Mourinho.Arbitro: Carlos del Cerro Grande.